شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يعلن التعاقد مع صبيحة من المقاصة لمدة 5 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي إنبي، التعاقد مع أحمد صبيحة مدافع مصر للمقاصة الذى هبط إلى دورى القسم الثانى لمدة 5 مواسم قادمة، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف نادي إنبي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "إنبي يتعاقد مع مدافع نادي مصر للمقاصة اللاعب أحمد صبيحة لمدة خمسة مواسم قادمة".

من ناحية أخرى استقر مجلس إدارة نادى إنبى على رحيل البرتغالى جورفان فييرا عن تدريب الفريق البترولى حيث تعقد الإدارة اجتماعاً خلال الساعات القادمة تكشف فيه كواليس رحيل المدرب والإعلان عن تعيين أحمد كشرى مديراً فنياً خلفاً له.

وتسبب تأخر حسم مصير فييرا من البقاء فى الموسم الجديد أو الرحيل فى عدم تحديد موعد لعودة اللاعبين للتدريبات الجماعية، وبات المدرب على بعد خطوة الرحيل عن الفريق البترولى فى الموسم الجديد بعد النتائج غير المرضية التى قدمها.

ودارت حالة من الانقسام داخل مجلس إدارة نادى إنبي، خلال الأيام الماضية حول مصير فييرا حيث كان يرى البعض أن المدرب غير مناسب للمرحلة الحالية في الفريق البترولى خصوصا أنه حصل على فرصته بشكل كامل ولم يؤد المطلوب منه وعانى الفريق تحت قيادته، وكان قريبا من الهبوط إلى القسم الثانى في الموسم المنقضى ولكنه نجا بصعوبة، بينما كان يفضل البعض الأخر بقائه قبل الاستقرار على رحيله.