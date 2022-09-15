شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السيد غريب ينضم لصفوف الاتحاد السكندرى بعقد يمتد لموسمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى تدعيمه لصفوف الفريق استعداداً للموسم الجديد 2022_2023.

ونجح في إبرام التعاقد مع الهداف الواعد أحمد السيد غريب مهاجم النادى الأهلى بعقد يمتد لموسمين لما يملكه " غريب " من قدرات فنية مميزه ، فهو أحد المواهب القادمة بقوة في سماء الكرة المصرية.

ورحب الصربى زوران المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإتحاد بإنضمام ” غريب ” لصفوف نادى الاتحاد السكندرى مُشيداً بقدرات اللاعب، مُشيراً أنه سيسعى لخلق توليفة مميزة في الموسم القادم تجمع عناصر الشباب مع أصحاب الخبرات بالفريق تسهم فى تحقيق نتائج طيبة خلال الموسم الجديد بما يليق بالمكانة الكبيرة لزعيم الثغر.