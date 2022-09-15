شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. كولر يحاضر اللاعبين ويُتابع الحراس والتدريب على فترتين غدًا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - واصل فريق الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش استعدادًا للموسم الجديد، وقبل انطلاق المران عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين أعقبها فقرة الإحماء ثم تدريبات الكرة.
وحرص كولر على متابعة تدريبات الحراس علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، والتي خاضها الثلاثي تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس.
وشارك محمد شريف ومحمد مجدي أفشة لاعبا الفريق في التدريبات البدنية، وفقًا للبرنامج التأهيلي الذي يخوضه الثنائي تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي لتجهيزهما للمشاركة في التدريبات الجماعية.
وخاض الأهلي مرانه اليوم فترة واحدة «مسائية»، فيما يؤدي تدريباته غدا الجمعة على فترتين: صباحية ومسائية، وفقًا للبرنامج التدريبي الذي حدده كولر، على أن يبدأ تطبيق نظام اليوم الكامل في التدريبات ابتداء من يوم الأحد المقبل.
وأجرى لاعبو الفريق فحوصات طبية شاملة اليوم داخل مقر النادي بالجزيرة، تحت إشراف الجهاز الطبي، اشتملت على إجراء الأشعة والتحاليل، وذلك ضمن الخطوات التي يتم اتباعها في الملف الطبي للتحضير للموسم الجديد.
ويخوض الأهلي ثلاث مباريات ودية خلال فترة الإعداد تبدأ بمواجهة بتروجت يوم 21 سبتمبر الجاري ، ويستعد الأهلي للموسم الجديد الذي يبدأ في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا بمواجهة الفائز من الاتحاد المنستيري التونسي والجيش الرواندي