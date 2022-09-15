شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. كولر يحاضر اللاعبين ويُتابع الحراس والتدريب على فترتين غدًا ‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش استعدادًا ‏للموسم الجديد، وقبل انطلاق المران عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة مع ‏اللاعبين أعقبها فقرة الإحماء ثم تدريبات الكرة.‏

وحرص كولر على متابعة تدريبات الحراس علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، ‏والتي خاضها الثلاثي تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس.‏

وشارك محمد شريف ومحمد مجدي أفشة لاعبا الفريق في ‏التدريبات البدنية، وفقًا للبرنامج التأهيلي ‏الذي يخوضه الثنائي تحت إشراف الجهاز الطبي ‏بالنادي لتجهيزهما للمشاركة في التدريبات ‏الجماعية.‏

وخاض الأهلي مرانه اليوم فترة واحدة «مسائية»، فيما يؤدي تدريباته غدا الجمعة على فترتين: صباحية ومسائية، وفقًا للبرنامج التدريبي الذي حدده كولر، على أن يبدأ تطبيق نظام اليوم ‏الكامل في التدريبات ابتداء من يوم الأحد المقبل.

وأجرى لاعبو الفريق فحوصات طبية شاملة اليوم داخل مقر النادي بالجزيرة، تحت إشراف ‏الجهاز ‏الطبي، اشتملت على إجراء الأشعة والتحاليل، وذلك ‏ضمن الخطوات التي يتم ‏اتباعها في الملف الطبي للتحضير للموسم الجديد.‏

ويخوض الأهلي ثلاث مباريات ودية خلال فترة الإعداد تبدأ بمواجهة بتروجت يوم 21 ‏سبتمبر الجاري ، ويستعد الأهلي للموسم الجديد الذي يبدأ في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا بمواجهة ‏الفائز من الاتحاد المنستيري التونسي والجيش ‏الرواندي