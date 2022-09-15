شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يتعاقد مع محمد ناصف لمدة 3 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي سيراميكا عن تعاقده مع محمد ناصف الظهير الأيسر لفريق طلائع الجيش،خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لمدة 3 مواسم.

وقع ناصف على عقود انتقاله، في حضور طارق أبو العينين، المشرف العام على الكرة بنادى سيراميكا وجاء انضمام محمد ناصف لصفوف نادي سيراميكا ، بناءً على رغبة أحمد سامي المدير الفني للفريق.

ورحل عن سيراميكا حتى الآن كل من؛ باسم مرسي وشادي حسين ومصطفى سعد ميسي ووليد عبد المنعم، إلى جانب اقتراب رحيل أحمد محسن ومحمد حسن خلال الفترة الحالية.

وتحرص إدارة سيراميكا على تدعيم صفوف الفريق بالعناصر المميزة، وفقًا لاختيارات أحمد سامي، المدير الفني للفريق، الذي يسعى لخلق توليفة مميزة في الموسم المقبل، تجمع عناصر الشباب مع الخبرة حتى يستطيع نادي سيراميكا تحقيق النتائج المرجوة، بما يتناسب مع مستوى طموحات إدارة النادي.