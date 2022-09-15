شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى النقاز ينتظم في تدريبات الاسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شارك حمدي النقاز الوافد الجديد لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، خلال التدريبات الجماعية ضمن فترة الإعداد المقامة الحالية على ملعب ” عبد الرحمن أنوس ” بإستاد الإسماعيلية استعداداً لخوض منافسات النسخة الجديدة من مسابقة الدوري المحلي.

وكان مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس يحيى الكومي، قد تعاقد مع الظهير الأيمن التونسي فى سبيل تعزيز صفوف الفريق بصفقات من العيار الثقيل وأصحاب خبرات.

شمل المران مجموعة من الجمل الفنية والخططية منها التسليم والتسلم واللعب فى المساحات الضيقة فضلاً عن سرعة التحول من الجانب الدفاعي للهجومي.

كما خصص أيمن كمال مدرب الدراويش تدريبات بدنية شاملة من شأنها الإرتقاء بالمعدلات البدنية، بينما أدى حراس المرمى تدريبات حول سبل التعامل مع الكرات العرضية والتسديدات بعيدة المدى.