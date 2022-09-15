شكرا لقرائتكم خبر عن محمود جابر: منحنا ميكالي أولوية اختيار اللاعبين المشتركين بين الشباب والأولمبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمود جابر المدير الفني لمنتخب الشباب أنه منح البرازيلي روجيريو ميكالي أولوية اختيار اللاعبين المشتركين بين المنتخبين للانضمام للمعسكر الذى ينطلق غدا.

وقال جابر لليوم السابع: "ميكالي كان يضم 7 لاعبين من منتخب الشباب، وقبل الإعلان عن قائمة معسكرنا الذى انطلق اليوم تحدثت معه ومنحته أولوية اختيار اللاعبين المشتركين، لأنه يرتبط بمنافسات رسمية في أكتوبر المقبل، بينما نحن نستعد لأمم أفريقيا بعد خمس أشهر".

وأوضح جابر: "هناك تنسيق على أعلى مستوى بين المنتخبات، المنتخب الأول يضم لاعبا من منتخب الشباب في قائمة فيتوريا الأولوية، والمنتخب الأولمبي كان يضم 7 لاعبين في معسكره الأول، لكنه تنازل عن عدد منهم حتى لا يفقد منتخب الشباب قوامه".