شكرا لقرائتكم خبر عن الصفقة السابعة.. المصري يعلن تعاقده مع محمد دبش مدافع البنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النادي المصري تعاقده مع محمد "دبش" مدافع البنك الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية استعدادا للموسم الجديد، وذلك في إطار خطة النادي البورسعيدي لتدعيم الفريق بحثاً عن استعادة المصري لمكانته بين الكبار.

وحسم النادي المصري، 7 صفقات حتى الآن، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك في إطار خطة التدعيمات التي يسير عليها النادي البورسعيدي، استعداداً للموسم الجديد، حيث يرغب المصري في استعادة مكانته بين الكبار.

وتعاقد النادي المصري أولاً مع عبد الرحيم دغموم قادماً من وفاق سطيف الجزائري لتدعيم خط الهجوم، ثم أعلن المصري تعاقده مع الجزائري عماد الدين بوبكر مدافع فريق الوداد المغربي.

كما تعاقد المصري مع مروان حمدي مهاجم نادي الزمالك لمدة 4 مواسم، كما حصل النادي المصري على توقيع المهاجم الكاميرونى فرانك مبيلا إيتوجا، لاعب أشانتى كوتوكو الغانى، كما تعاقد المصري مع حسين السيد ظهير أيسر بيراميدز، وعمرو سعداوي ظهير أيسر الجونة، ومحمد دبش مدافع البنك الأهلي.