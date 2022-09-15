شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. سموحه يحصل على توقيع محمد عصام و" كانو" وبسام وليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مجلس اداره نادى سموحه برئاسة وليد عرفات في الحصول على توقيع الثلاثي محمد عصام مهاجم لافينا، واسلام كانو لاعب بتروجيت، وبسام وليد لاعب دجله وتم التوقيع لمده ثلاث مواسم.

ويسعى طارق العشري الى تدعيم صفوف الفريق بعدد من الصفقات لتحقيق طموح اعضاء وجماهير سموحه.

واعلن العشري عن عدم رحيل أي لاعب يحتاجه الفريق، موكدًا أن مصلحة النادي والفريق أهم من المصالح الشخصية، وأوضح انتظام الثلاثي الهاني سليمان ومحمد كناريا وحسين فيصل بالتدريبات ابتداء من الغد.

وقرر طارق العشرى المدير الفني لفريق سموحة، إجراء مباراة ودية مع فريق الأمل بنادى سموحة اليوم الخميس، من أجل الوقوف على مستوى الناشئين وإشراك الصفقات الجديدة.

ويدفع طارق العشرى خلال المباراة بالصفقات الجديدة التي تعاقد معها خلال الفترة الحالية من أجل الوقوف على مدى انسجامهم مع لاعبى الفريق، كما يقف على مستوى الناشئين في فريق الأمل من أجل اختيار 5 عناصر منهم لقيدهم في قائمة الفريق الموسم المقبل.

وكان فريق ناشئي سموحة حقق فوزًا كبيرًا على فريق العبور أحد أندية القسم الثاني بأربعة أهداف مقابل هدف، فى المباراة الودية التي أقيمت تحت أنظار طارق العشرى.