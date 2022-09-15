شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف وأفشة يشاركان فى التدريبات البدنية بمران الأهلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شارك ثنائي الأهلي ، محمد شريف ومحمد مجدي أفشة في التدريبات البدنية اليوم ،الخميس، على هامش المران الذي خاضه المارد الأحمر استعداداً للموسم الجديد ، وتأتي مشاركة أفشة وشريف في التدريبات البدنية وفقًا للبرنامج التأهيلي الذي يخوضه الثنائي تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي لتجهيزهما للمشاركة في التدريبات الجماعية.
ويخضع أفشة لبرنامج تأهيلي بعد إجرائه عملية «فتق في جدار البطن» بأحد المستشفيات بمدينة 6 أكتوبر، وبات اللاعب قريبًا من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية مع الفريق بعد الاطمئنان على حالته طبيًّا.
ويقوم محمد شريف بتنفيذ برنامج تأهيلي، بعد تعرضه لإصابة في العضلة الضامة، وشهدت الفترة الأخيرة تحسن حالة اللاعب بشكل كبير. وبدأ شريف وأفشة تنفيذ مرحلة جديدة في البرنامج الخاص بهما من خلال مشاركتهما اليوم في التدريبات البدنية مع الفريق، مع تنفيذ بعض الفقرات المنفردة
يق، قرر تأجيل معسكر الفريق الذي كان مقررًا إقامته خارج البلاد إلى موعد لاحق، كما قرر تطبيق نظام اليوم الكامل في التدريب ابتداءً من يوم الأحد المقبل، استعدادًا للموسم الجديد.