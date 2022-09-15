شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف وأفشة يشاركان فى التدريبات البدنية ‏بمران الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك ثنائي الأهلي ، محمد شريف ومحمد مجدي أفشة في ‏التدريبات البدنية اليوم ،الخميس، على هامش المران الذي خاضه المارد الأحمر استعداداً للموسم الجديد ، وتأتي مشاركة أفشة وشريف في التدريبات البدنية وفقًا للبرنامج التأهيلي الذي يخوضه الثنائي تحت إشراف الجهاز الطبي ‏بالنادي لتجهيزهما للمشاركة في التدريبات الجماعية.‏

ويخضع أفشة لبرنامج تأهيلي بعد إجرائه عملية «فتق في جدار البطن» بأحد ‏المستشفيات ‏بمدينة 6 أكتوبر، وبات اللاعب قريبًا من العودة للمشاركة في التدريبات ‏الجماعية مع الفريق بعد الاطمئنان على حالته طبيًّا.‏

ويقوم محمد شريف بتنفيذ برنامج تأهيلي، بعد تعرضه لإصابة في العضلة الضامة، وشهدت ‏الفترة الأخيرة تحسن حالة اللاعب بشكل كبير.‏ وبدأ شريف وأفشة تنفيذ مرحلة جديدة في البرنامج الخاص بهما من خلال مشاركتهما اليوم ‏في التدريبات البدنية مع الفريق، مع تنفيذ بعض الفقرات المنفردة

يق، قرر تأجيل معسكر الفريق الذي كان مقررًا ‏إقامته ‏خارج البلاد إلى موعد لاحق، كما قرر تطبيق نظام اليوم الكامل في التدريب ابتداءً من ‏يوم ‏الأحد المقبل، استعدادًا للموسم الجديد.‏