شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن عن شائعات فسخ عقده مع الأهلي : بطّلوا تقولوا أى كلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد صلاح محسن لاعب النادي الأهلي، على أنباء رفضه للإعارة وتمسكه بفسخ تعاقده للرحيل عن القلعة الحمراء خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وكتب صلاح محسن عبر حسابه على انستجرام: الأهلي فوق الجميع، بطلوا تقولوا أي كلام، مستحيل يحصل مني أنا كدة، أنا تحت أمر النادي مهما حصل، الأهلي عشقي الأول والأخير وشكراً.

و أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن الأهلي استقر على قيد محمود عبد المنعم كهربا في قائمته ومساندته في دفع الغرامة الموقعة عليه لصالح الزمالك.

وقال شوبير خلال تقديمه برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 1: "سيد عبد الحفيظ قال لكهربا انت معانا، والأهلى هيساند بقوة في دفع الغرامة اللى عليه، بس الكورة في ملعبه مع المدير الفنى الجديد".

وعن صلاح محسن، قال شوبير: "خبر إعارة صلاح محسن لفيوتشر غير صحيح جملة وتفصيلا، يمكن يروح فريق تاني لكن مفيش أي نية أو مفاوضات من جانب فيوتشر".