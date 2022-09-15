شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة يفسخ عقده مع سيراميكا بالتراضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر في نادي سيراميكا لـ ”الخليج 365” عن فسخ صالح جمعة لاعب الفريق بالتراضى مع النادي ،وبات من حق صالح جمعة التوقيع لأى نادى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ورحل عن سيراميكا حتى الآن كل من؛ باسم مرسي وشادي حسين ومصطفى سعد ميسي ووليد عبد المنعم، إلى جانب اقتراب رحيل أحمد محسن ومحمد حسن خلال الفترة الحالية.

وتحرص إدارة سيراميكا على تدعيم صفوف الفريق بالعناصر المميزة، وفقًا لاختيارات أحمد سامي، المدير الفني للفريق، الذي يسعى لخلق توليفة مميزة في الموسم المقبل، تجمع عناصر الشباب مع الخبرة حتى يستطيع نادي سيراميكا تحقيق النتائج المرجوة، بما يتناسب مع مستوى طموحات إدارة النادي.