شكرا لقرائتكم خبر عن بطل العالم للاسكواش عن اعتزال فيدرر: أتعس لحظة بالنسبة لي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب علي فرج لاعب نادي وادي دجلة والمصنف الأول عالمياً في الأسكواش، عن حزنه الشديد لاعتزال النجم السويسري روجر فيدرر بطل التنس، وكتب علي فرج عبر حسبه على تويتر: أتعس لحظة في تاريخ الرياضة بالنسبة لي، كنت مثالاً بكل معنى الكلمة، أشكرك على إلهامك لي ولإلهام الملايين من الناس حول العالم من خلال كونك على طبيعتك.

حصاد مثير من الألقاب الفردية للنجم السويسري روجر فيدرر طيلت مشواره مع التنس الأرضي حيث ستنتهي الرحلة مع الملاعب خلال الشهر الجاري بالمشاركة في آخر البطولات حسبما أعلن في البيان الرسمي الذي أصدره اليوم عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر".

وغاب فيدرير عن الملاعب منذ يوليو الماضي، بعدما أعلن أنه سيخضع لعملية جراحية ثالثة في الركبة في غضون 18 شهرا بعد تعرضه “لانتكاسة”.

إلا أن صاحب الـ"40" عامًا، تعافى من إصابته وعاد للمشاركة في مباريات التنس في مايو الماضي، بعد إعلانه أنه سيشارك رفقة رفائيل نادال في بطولة "ليفر" التي ستقام في سبتمبر الجاري بمدينة لندن الإنجليزية.

ويمتلك السويسري تاريخ حافل بالجوائز والألقاب، خاصة بطولة ويمبلدون التي توج بـ 8 ألقاب لها، إلى جانب فوزه بـ 6 نسخ من بطولة استراليا المفتوحة للتنس، بالإضافة 5 ألقاب من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، ولقب وحيد لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس.