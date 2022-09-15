شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يتعاقد مع خالد قمر موسم علي سبيل الإعارة من الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نجح مسؤولو طلائع الجيش في التعاقد مع خالد قمر مهاجم الجونة موسم علي سبيل الإعارة لدعم خط هجوم الفريق بالموسم الجديد ويعد خالد قمر الصفقة الثانية لطلائع الجيش بعد استعارة محمود وحيد من الاهلي .

في وقت سابق ، تعاقد طلائع الجيش مع علاء عبد العال المدير الفني السابق لايسترن كومباني ليقود الفريق في الموسم الجديد 2022/2023 ، وأسدل الستار على رحلة طارق العشرى مع طلائع الجيش ، بعدما أعلن المدرب اعتذاره عن الاستمرار مع الفريق.

تولى طارق العشري تدريب فريق الكرة بنادي طلائع الجيش في فترتين، الأولى كانت من 11 نوفمبر 2020 وحتى 4 يناير 2021، وقادهم في 7 مباريات فقط، فاز في مباراة واحدة وتعادل في أخرى وخسر 5 لقاءات.

ثم تولى العشرى تدريب طلائع الجيش فى 29 ديسمبر 2021 خلفا لأحمد عبد العزيز الذي تولى المسئولية الفنية بشكل مؤقت منذ رحيل عبد الحميد بسيوني عن تدريب الفريق .

خلال 29 مباراة في الفترة الثانية لطارق العشري مع فريق الكرة بنادي طلائع الجيش، حقق الفوز في 14 مباراة، وتعادل في 12 وخسر 3 لقاءات فقط، جمع خلالها 54 نقطة، من أصل 56 جمعها الفريق في مشواره بالدوري هذا الموسم.

وأنهى الطلائع الموسم في المركز الرابع برصيد 56 نقطة بعدما لعب 34 مباراة حقق الفوز في 14 لقاء وتعادل في مثلهم وخسر 6 مباريات وسجل لاعبيه 27 هدف وتلقت شباكه 24 هدف