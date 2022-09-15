شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يضم رجب نبيل مدافع سموحة لمدة موسمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي سيراميكا عن تعاقده مع رجب نبيل قلب دفاع فريق سموحة، لمدة موسمين، وذلك تأكيده لما نشره الخليج 365 في 10 أغسطس الماضى.

ووقع رجب نبيل على عقود انضمامه لصفوف سيراميكا في حضور طارق أبو العينين، المشرف على الكرة بفريق سيراميكا ليصبح لاعباً في صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.

وتحرص إدارة سيراميكا على تدعيم صفوف الفريق بالعناصر المميزة، وفقًا لاختيارات أحمد سامي، المدير الفني للفريق، الذي يسعى لخلق توليفة مميزة في الموسم المقبل، تجمع عناصر الشباب مع الخبرة حتى يستطيع نادي سيراميكا تحقيق النتائج المرجوة، بما يتناسب مع مستوى طموحات إدارة النادي.