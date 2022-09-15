شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطير للكاميرون بطائرة خاصة لإراحة الابيض من الارهاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة الزمالك سفر الفريق الكروى الأول غداً ،الجمعة، متوجها إلى الكاميرون في طائرة خاصة استعدادا لمواجهة إيليكت التشادى في ذهاب دور الـ64 لدورى أبطال أفريقيا ، في لقاء يسعى فيه الفريق الأبيض لمواصلة انتصاراته ونتائجه الرائعة خلال الفترة الماضية والتي حقق فيها الفريق بطولتى الدورى والكأس .

ومن المقرر أن يغادر الفريق على متن طائرة خاصة أسوة بما يحدث في الرحلات الأخيرة لإراحة اللاعبين بشكل جيد قبل المباريات القوية ، وحتى يعود الفريق بأسرع وقت ممكن استعدادا للقاء العودة .

ركز الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا على تدريب اللاعبين على التسديدات خلال مران الفريق، وقام الجهاز الفني باستخدام المرمى الصغير، مع تنفيذ التمريرات الثنائية بين اللاعبين والمرور من الحواجز الحديدية ثم التسديد على المرمى من أجل زيادة دقة التسديدات.

حرص فيريرا على منح محمود حمدى الونش مدافع الفريق، تعليمات خاصة خلال مران الفريق، الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادى.

وطلب المدير الفنى للفريق من اللاعب تنفيذ بعض الأمور الخططية الخاصة بمركزه، في إطار الاستعدادات لمواجهة بطل تشاد.

كما حرص فيريرا على توجيه رسائل تحفيزية للاعبي فريقه، مؤكدا على ضرورة التركيز والاستعداد بجدية لهذة المواجهة المهمة في بداية مشوار المنافسة على البطولة الأفريقية.