شكرا لقرائتكم خبر عن أمادو نياس يغيب عن معسكر إعداد المقاولون للموسم الجديد.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى نادي المقاولون العرب، خطاباً من الاتحاد الموريتاني، لاستدعاء أمادو نياس مهاجم الفريق، للمشاركة في معسكر منتخب بلاده المقام خلال سبتمبر الجاري، ليتأكد غياب اللاعب عن انطلاق فترة إعداد المقاولون للموسم الجديد والتي بدأت اليوم بمقر النادي بالجبل الأخضر.

يبدأ اليوم الخميس، فريق المقاولون العرب، فترة الاعداد للموسم الجديد 2022-2023، تحت القيادة الفنية لشوقي غريب المدير الفني لفريق المقاولون، حيث يسعى ذئاب الجبل لتجنب سيناريو الموسم الماضي والذي كان الفريق مهدد خلاله بالهبوط إلى القسم الثاني.

وكان شوقي غريب قد منح لاعبي المقاولون إجازة سلبية لمدة أسبوعين، بعد نهاية مباراة المصري في الجولة الأخيرة من دوري الموسم الماضي والتي انتهت بفوز المقاولون بهدفين مقابل هدف وتقدم الفريق إلى المركز العاشر بجدول المسابقة.

وكشف المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، عن خطة المقاولون العرب لتدعيم الفريق في الميركاتو الصيفي الجاري، وقال عادل في تصريحات لـ ”الخليج 365”: نحتاج إلى تدعيمات في جميع المراكز، ولكننا استبعدنا حراسة المرمى نظراً لامتكنا لاعبين مميزين في هذا المركز.

وأكد عضو مجلس إدارة المقاولون العرب، أن الفريق يقترب من الاستقرار على المعسكر الداخلي، وذلك في ظل عم استخراج التأشيرات اللازمة لجميع اللاعبين، حيث كان النادي يخطط لإقامة معسكر في تركيا.