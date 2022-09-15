- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن فحوصات طبية شاملة للاعبى الأهلى بعد القياسات البدنية..صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الأهلي إن لاعبي الفريق أجروا اليوم ،الخميس، فحوصات طبية شاملة داخل مقر النادي بالجزيرة، تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.
وأشار طبيب الأهلي إلى أن الفحوصات اشتملت على أجراء الأشعة والتحاليل، وذلك ضمن الخطوات التي يتم اتباعها في الملف الطبي داخل النادي للتحضير للموسم الجديد.
فحوصات لاعبي الاهلي
فحوصات لاعبي النادي الاهلي
وكان لاعبو الأهلي قد أجروا قياسات بدنية وعضلية واختبارات لقوة التحمل، والاختبارات الخاصة ببصمة القدم، وفقًا لأفضل المعايير العالمية المتبعة في أكبر الأندية الأوروبية والتي تسهم في التوقع المبكر لاحتمالات التعرض للإصابة، وبالتالي اتخاذ بعض التدابير التي تمنع حدوث الإصابات.
ويخوض فريق الكرة بالنادي تدريباته اليوم على فترة واحدة «مسائية»، وذلك ضمن أجندة الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر، ويسبق المران محاضرة من المدير الفني مع اللاعبين.