شكرا لقرائتكم خبر عن فحوصات طبية شاملة للاعبى الأهلى بعد القياسات البدنية..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال‏ الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الأهلي إن لاعبي ‏الفريق أجروا اليوم ،الخميس، فحوصات طبية شاملة داخل مقر النادي بالجزيرة، تحت إشراف الجهاز ‏الطبي بالنادي.

وأشار طبيب الأهلي إلى أن الفحوصات اشتملت على أجراء الأشعة والتحاليل، وذلك ‏ضمن الخطوات التي يتم اتباعها في الملف الطبي داخل النادي للتحضير للموسم الجديد.



فحوصات لاعبي الاهلي



فحوصات لاعبي النادي الاهلي

‏وكان لاعبو الأهلي قد أجروا قياسات بدنية وعضلية واختبارات ‏لقوة التحمل، والاختبارات ‏الخاصة ببصمة القدم، وفقًا لأفضل ‏المعايير العالمية المتبعة في أكبر الأندية الأوروبية والتي ‏تسهم في التوقع ‏المبكر لاحتمالات التعرض للإصابة، وبالتالي اتخاذ بعض التدابير التي تمنع ‏حدوث ‏الإصابات.‏

ويخوض فريق الكرة بالنادي تدريباته اليوم على فترة واحدة «مسائية»، وذلك ضمن أجندة ‏الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر، ويسبق المران محاضرة من المدير الفني مع ‏اللاعبين.‏