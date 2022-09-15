شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. وزن الميدالية الذهبية فى البطولات الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحصل المشاركون فى البطولات الرياضية و الدورات الأولمبية من الفائزين بأحد المراكز الثلاثة الأولى بميدالية إما ذهبية للمركز الأول، أو فضية للمركز الثانى، أو برونزية للمركز الثالث، ولكن هل الميدالية الذهبية مصنوعة من الذهب حقا؟ والفضية كذلك والبرونزية ، وما هو وزنها؟

كانت الميداليات فى البداية مصنوعة من المواد التى تسمى على اسمها، وكانت أولمبياد ستوكهولم عام 1912 آخر نسخة تسلم الميداليات المصنوعة من الذهب الخالص، ولكن بعد ذلك اختلطت مكوناتها بالفضة بنسبة 93% بالإضافة إلى 5.7 من النحاس، أما الذهب فلا تتجاوز نسبته 6%، حيث يتم طلاؤها به فقط، بنسبة ستة جرامات على الأقل، وألا يقل سمك الميداليات عن 3 مم، وقطرها 60 مم.

وفيما يخص الميداليات البرونزية فهى عبارة عن سبيكة مصنوعة عادة من الخارصين والنحاس، وبالتحديد 97% من النحاس و2.5 % من الزنك و0.5% من القصدير، فى حين الميداليات الفضية الأولمبية من 92.5 % من الفضة النقية وحوالى 7.5 % من النحاس وعدد قليل من العناصر الأخرى.

ويصل وزن الميدالية الذهبية التى يحققها اللاعبون فى الأولمبياد 500 جرام، بينما يصل سمكها لـ6 ملليمتر.