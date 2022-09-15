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الامارات | اعتزال أسطورة التنس السويسري فيدرر

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن أسطورة كرة المضرب السويسري روجيه فيدرر، الخميس، أنه سيعتزل اللعبة بعد كأس لايفر في لندن الأسبوع المقبل.
وقال فيدرر (41 عاماً) الفائز بـ20 لقب بطولة كبرى في بيان نشره عبر حسابه على تويتر إن "كأس لايفر الأسبوع المقبل في لندن، ستكون آخر مشاركة لي في بطولات إيه تي بي".

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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