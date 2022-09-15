الامارات | اعتزال أسطورة التنس السويسري فيدرر

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شكرا لقرائتكم خبر عن اعتزال أسطورة التنس السويسري فيدرر والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن أسطورة كرة المضرب السويسري روجيه فيدرر، الخميس، أنه سيعتزل اللعبة بعد كأس لايفر في لندن الأسبوع المقبل.
وقال فيدرر (41 عاماً) الفائز بـ20 لقب بطولة كبرى في بيان نشره عبر حسابه على تويتر إن "كأس لايفر الأسبوع المقبل في لندن، ستكون آخر مشاركة لي في بطولات إيه تي بي".
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