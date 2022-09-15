تفاصيل الحل الوحيد لأزمة «محمود كهربا»

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الكابتن تامر عبد الحميد، لاعب الزمالك السابق، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مهاجم صريح والمذاع على قناة الحدث، أن حدوتة وقصة محمود كهرباء، مع الزمالك و المستشار مرتضى منصور رئيس النادي لن تنتهي.

وأضاف تامر عبد الحميد، أن الأهلي يحاول قدر الإمكان حل المشكلة، وأن هناك معلومات تؤكد أن كهربا فى الأهلي.

ولفت لاعب الزمالك السابق، إلى أن آخر اتفاق و كلام مع النادي الأهلي، يؤكد أن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، يرغب فى استمرار كهربا مع النادي للموسم المقبل.

وتابع لاعب الزمالك السابق، :" الأهلي سيتحمل جزءا من غرامة كهرباء التى تقدر بـ 2 مليون دولار، و الأهلي من الممكن أن يدفع مليون دولار".

وأوضح أن الأهلي سيقوم بعمل تجديد لـ العقد لمدة ثلاث مواسم جديدة، وسيتم خصم المبلغ من كهربا الذى سيتم دفعه للزمالك، على مدة الثلاث مواسم.

وأشار إلى أن هذا الحل من الممكن أن يكون الأقرب، ولكن بشرط أن يتوقف كهربا عن عمل مشكلات فى الفريق.