ميار شريف بطلة التنس تتأهل إلى ربع نهائي بطولة بوخاريست

الشارقة - اميمة ياسر - تأهلت ميار شريف بطلة التنس إلى الدور ربع النهائي في بطولة بوخاريست للتنس من فئة 125 نقطة.

وفازت ميار شريف المصنفة 74 عالميا على النمساوية جوليا جرابر المصنفة رقم 97 عالميا بنتائج الأشواط 2-0 لتتأهل للدور ربع النهائي من البطولة، ‏وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 6-3 ،6-3.

وكانت ميار قد ودعت، مؤخرا منافسات بطولة أمريكا المفتوحة عقب خسارتها أمام الأوكرانية مارتا كوستيوك بمجموعتين نظيفتين ، وجاءت نتائج المجموعات كالتالي: “7 – 6، 6 – 4″، في لقاء استمر لما يقارب الساعة ونصف من اللعب.

وتراجعت البطلة المصرية ميار شريف في التصنيف العالمي للمحترفات 11 مراكز لتحتل المرتبة 74 عالميا.