رسميا.. الأهلي يضم مصطفى سعد ميسي من سيراميكا 5 مواسم

القاهرة - سامية سيد - أعلن لنادي الأهلي عن انضمام مصطفى سعد "ميسي"، لاعب سيراميكا كليوباترا، لصفوف الفريق لمدة خمسة مواسم قادمة.

وقام أمير توفيق مدير التعاقدات بإنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية الخاصة بالتعاقد مع اللاعب ونادي سيراميكا بالتنسيق مع إدارة النادى الأهلى.

وحرص نادي سيراميكا على توديع لاعبه مصطفى ميسي، الذي رحل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



مصطفى ميسى

ونشر النادي بيانا يودع فيه لاعبه دون الكشف عن وجهته المقبلة على غرار ما حدث مع شادي حسين الذي انتقل إلى الأهلي مؤخرا.

وجاء البيان كالتالي: "فرض نفسه بقدراته وموهبته.. لفت أنظار مدربيه في عنبر الموهوبين بنادي سيراميكا كليوباترا.. بات نجمًا يُشار له بالبنان وهو دون السابعة عشر من عمره، توهج في الموسم المنقضي، وأصبح أحد أهم أعمدة المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي".

وتابع: "مصطفى ميسي خريج مدرسة الموهوبين في نادي سيراميكا كليوباترا، يبدأ رحلة تألق جديدة نتمنى له فيها التوفيق، ليؤكد مجددًا أن مصنع الرجال في مجموعة كليوباترا، قادر على مد المنتخبات بنجوم من طراز مختلف ترفع اسم مصر في المحافل الرياضية".