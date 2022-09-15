شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يضع الرتوش الأخيرة على صفقة محمود جاد حارس انبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل النادي المصري، إلى مرحلة متقدمة في مفاوضات النادي البورسعيدي مع نظرائهم بإنبي للحصول على خدمات محمود جاد حارس مرمى الفريق البترولي، وذلك في إطار خطة ادارة المصري لدعم صفوف الفريق في الفترة المقبلة استعدادا للموسم الجديد.

ويأتي اقتراب المصري من ضم حارس إنبي، بعد انسحاب الزمالك من الصفقة، خاصة بعد استعادة محمد صبحي حارس مرمى القلعة البيضاء والذي كان معارا إلى فاركو.

وينتظم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ظهر اليوم الخميس في معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة، وذلك في مستهل أولى مراحل فترة إعداد الفريق استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2023/2022 والمقرر انطلاقه في منتصف أكتوبر المقبل.

وضمت القائمة التي أعلن عنها المدير الفني للفريق إيهاب جلال، 20 لاعبًا جاءوا على النحو التالي :

أحمد مسعود ، عصام ثروت ، محمد شحاته ، الناشئ إيهاب العايدي ، عمرو موسى ، إسلام أبو سليمة، كريم العراقي ، أحمد علاء ، حسين السيد ، فريد شوقي ، ايزي ايميكا ، اسلام عطية ، حسن علي ، محمد جريندو ، أحمد الشيخ ، محمد عنتر ، إلياس الجلاصي ، عمرو مرعي ، والثنائي الجزائري الجديد عبد الرحيم دغموم وعماد الدين بوبكر.

وحسم النادي المصري، 6 صفقات حتى الآن، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك في إطار خطة التدعيمات التي يسير عليها النادي البورسعيدي، استعداداً للموسم الجديد، حيث يرغب المصري في استعادة مكانته بين الكبار.

وتعاقد النادي المصري أولاً مع عبد الرحيم دغموم قادماً من وفاق سطيف الجزائري لتدعيم خط الهجوم، ثم أعلن المصري تعاقده مع الجزائري عماد الدين بوبكر مدافع فريق الوداد المغربي.

كما تعاقد المصري مع مروان حمدي مهاجم نادي الزمالك لمدة 4 مواسم، كما حصل النادي المصري على توقيع المهاجم الكاميرونى فرانك مبيلا إيتوجا، لاعب أشانتى كوتوكو الغانى، كما تعاقد المصري مع حسين السيد ظهير أيسر بيراميدز، وعمرو سعداوي ظهير أيسر الجونة.