شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف أفشة ومحمد شريف من المشاركة في "انطلاقة" الأهلي بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الجهاز الطبي للأهلي أن ثنائي الفريق محمد شريف ومحمد مجدي أفشة سيكون قادراً على اللحاق بأول مباراة للفريق في النسخة الجديدة من دوري أبطال أفريقيا حيث سيكون الثنائي قد إنتهى من البرنامج التأهيلي الذي يخضع له حالياً للتعافي من الإصابة الأخيرة.

وكان أفشة قد أجرى عملية «فتق في جدار البطن» بأحد المستشفيات ‏بمدينة 6 أكتوبر، ‏ويقوم بتنفيذ برنامج تأهيلي، فيما تعرض محمد شريف لإصابة في العضلة الضامة.‏

ويستعد الأهلي لانطلاق الموسم الجديد الذي يبدأ في الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل بخوض منافسات دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا أمام الفائز من مواجهة الاتحاد المنستيري أو الجيش الرواندي في تمهيدي دوري أبطال إفريقيا.‏

الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للأهلى، تحدث عن موعد عودة محمد مجدي أفشة ومحمد شريف للمشاركة في مران الأهلي الجماعي، وقال إن اللاعبيّن‏ يواصلان تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص بهما؛ بهدف التجهيز‏ للعودة إلى التدريبات الجماعية.‏

وأوضح رئيس الجهاز الطبي أن أفشة يعود إلى التدريبات الجماعية خلال أسبوع، فيما ينتظم ‏محمد شريف في التدريبات بعد عشرة أيام وفقًا للتقدير الطبي لحالة الثنائي.‏

وخاض محمد مجدي أفشة ومحمد شريف لاعبا الفريق تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب ‏وتنفيذ بعض الفقرات ضمن البرنامج التأهيلي الخاص بهما تحت إشراف الجهاز الطبي، وذلك ‏على هامش مران الأهلي الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش.‏