شكرا لقرائتكم خبر عن حضور مباريات محترفى اليد مقتصر على حاملى بطاقات الاتحاد و أعضاء الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد على إقتصار حضور مباريات المحترفين للموسم الجديد المقرر إنطلاقها غدا على حاملى بطاقات الإتحاد و أعضاء الأندية المشاركة فقط .

تنطلق غدا الجمعة ، أولى جولات دورى المحترفين لكرة اليد للرجال و المرتبط مواليد 2004 للموسم المحلى الجديد 2022/2023.

و تشهد الجولة الأولى على صعيد الرجال مواجهات بين كلا من ، طلائع الجيش مع هليوبوليس 4 عصرا للرجال 2ظهرا للمرتبط و هليوليدو مع القناة فى الثامنة مساءا و السادسة للمرتبط و الشمس مع البنك الأهلى 6 مساءا للرجال السادسة للمرتبط و العبور مع جزيرة الورد 8 مساءا و 6 للمرتبط و سبورتنج مع الطيران 6 مساءا للرجال 4 المرتبط و دلفى مع الزهور و الأوليمبى مع الجزيرة 6 مساءا 4 المرتبط و الأهلى مع المعادى 4 للرجال 2ظهرا المرتبط .

وتوج فريق كرة اليد بنادى الزمالك، مؤخرا، بلقب بطولة كأس السوبر المصرى بعد الفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 23/27 بالمواجهة التى جمعت كلا الفريقين على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر التى استضافت المنافسة على مدار ثلاث أيام متتالية فى كأس السوبر المصرى.