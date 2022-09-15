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حضور مباريات محترفى اليد مقتصر على حاملى بطاقات الاتحاد و أعضاء الأندية

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القاهرة - سامية سيد - كشف سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد على إقتصار حضور مباريات المحترفين للموسم الجديد المقرر إنطلاقها غدا على حاملى بطاقات الإتحاد و أعضاء الأندية المشاركة فقط . 

 

تنطلق غدا الجمعة ، أولى جولات دورى المحترفين لكرة اليد للرجال و المرتبط مواليد 2004 للموسم المحلى الجديد 2022/2023. 

و تشهد الجولة الأولى على صعيد الرجال مواجهات بين كلا من ، طلائع الجيش مع هليوبوليس 4 عصرا للرجال 2ظهرا للمرتبط و هليوليدو مع القناة فى الثامنة مساءا و السادسة للمرتبط و الشمس مع البنك الأهلى 6 مساءا للرجال السادسة للمرتبط و العبور مع جزيرة الورد 8 مساءا و 6 للمرتبط و سبورتنج مع الطيران 6 مساءا للرجال 4 المرتبط و دلفى مع الزهور و الأوليمبى مع الجزيرة 6 مساءا 4 المرتبط و الأهلى مع المعادى 4 للرجال 2ظهرا المرتبط .

 

وتوج فريق كرة اليد بنادى الزمالك، مؤخرا، بلقب بطولة كأس السوبر المصرى بعد الفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 23/27 بالمواجهة التى جمعت كلا الفريقين على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر التى استضافت المنافسة على مدار ثلاث أيام متتالية فى كأس السوبر المصرى.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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