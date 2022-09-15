شكرا لقرائتكم خبر عن قياسات بدنية للاعبى الاتحاد فى بداية فترة الإعداد بأوامر زوران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع لاعبو الفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى تحت قيادة الصربى زوران، إلى قياسات بدنية عبارة عن تحمل وقوة وسرعة ومرونة ورشاقة إلى جانب خضوع جميع اللاعبين إلى التحاليل الطبية والأشعة اللازمة.

وخاض الفريق تدريبا فى الثامنة صباحا على أن يخوض التدريب المسائى فى السابعة، بينما يخوض الفريق تدريبا غدا الجمعه على فترة واحدة، ويعود للتدريب على فترتين السبت.

وطالب الصربى زوران بدخول الفريق معسكر مغلق 24 سبتمبر الجارى، ولمدة أسبوعين ينتهى ٨ أكتوبر بالإسكندرية، استعدادا لانطلاق الدورى العام فى 16 أكتوبر المقبل.

وتعاقد الاتحاد السكندرى مع الحارس المهدى سليمان وأحمد عيد وناصر ناصر ومحمد صالح وإسلام عبد النعيم وإبراهيم حسن حتى نهاية 2025، فى إطار تدعيم صفوف الفريق بلاعبين قادرين على تحقيق طموح الجماهير ومجلس إدارة الاتحاد السكندرى.