شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار لا تفوتك اليوم الخميس 15 / 9 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 15 / 9 / 2022، هي خدمة يقدمها الخليج 365 لقرائه ومتابعيه وتتضمن أهم الأحداث والأخبار الرياضة التي دارت على مدار اليوم ونرصدها كالتالي.

دونجا يغادر معسكر المنتخب.. وفيتوريا يحفزه: ستعود أقوى

غادر نبيل عماد دونجا معسكر منتخب مصر ظهر اليوم الخميس عقب إصابة اللاعب بغضروف الركبة الخارجى.

بيراميدز يعلن التعاقد مع المغربي محمد الشيبي لدعم الجبهة اليمني

أعلن نادي بيراميدز تعاقده مع اللاعب المغربي محمد الشيبي قادما من صفوف نادي الجيش الملكي، وذلك في إطار تحركات إدارة نادي بيراميدز لدعم صفوف الفريق بأفضل العناصر استعدادا لانطلاق تحضيرات الموسم الجديد، والمشاركات المحلية والقارية.

إنبى يستقر على رحيل فييرا والإعلان عن تعيين كشرى مديراً فنياً خلال ساعات

استقر مجلس إدارة نادى إنبى على رحيل البرتغالى جورفان فييرا عن تدريب الفريق البترولى حيث تعقد الإدارة اجتماعاً خلال الساعات القادمة تكشف فيه كواليس رحيل المدرب والإعلان عن تعيين أحمد كشرى مديراً فنياً خلفاً له.

تعرف على موقف أفشة ومحمد شريف من المشاركة في "انطلاقة" الأهلي بدوري الأبطال

أكد الجهاز الطبي للأهلي أن ثنائي الفريق محمد شريف ومحمد مجدي أفشة سيكون قادراً على اللحاق بأول مباراة للفريق في النسخة الجديدة من دوري أبطال أفريقيا.

اليوم.. آخر موعد لتسجيل القوائم الأولية للأندية استعدادا للدورى الجديد

يغلق اتحاد الكرة، اليوم الخميس، باب قيد وتسجيل القوائم الأولية للأندية استعدادا للدورى الجديد موسم 2022 / 2023 والتى تضم اللاعبين القدامى..

الزمالك يرفض البيع النهائى فى نظام مقايضة الصفقات ويرحب بالإعارات

رفض مسئولو الزمالك نظام المقايضة بشكل نهائي في الصفقات ورحب بفتح باب الإعارات لعدد من اللاعبين الشباب والناشئين لإكسابهم بعض الخبرات مع الفرق المتنافسة على أن يعودوا للفريق الأبيض في الموسم المقبل.