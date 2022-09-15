شكرا لقرائتكم خبر عن 7 لاعبين يمثلون التايكوندو فى الجائزة الكبرى بمانشستر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد التايكوندو، برئاسة محمد مصطفى، قائمة اللاعبين المقرر مشاركتهم فى منافسات بطولة الجائزة الكبرى التى ستقام بمانشستر فى الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر المقبل.

القائمة تضم 7 لاعبين مقسمة إلى 4 اولاد و 3 بنات ، اللاعبون هم: أحمد وائل وزن تحت 68 ك، إياد بركات وزن تحت 68 ك، سيف عيسى وزن تحت 80 ك، أحمد راوى وزن فوق 80 ك ، شهد سامى، ميسون ايهاب، بالإضافة إلى اية شحاتة.

الجهاز الفنى يضم أسامة سيد مدرب عام، محمد مجدى مدرب.

وكان منتخب التايكوندو قد شارك فى بطولة الجائزة الكبرى التى أقيمت بباريس، وشارك فيها بثلاثة لاعبين هم سيف عيسى، وشهد سامى، بالإضافة إلى أحمد الراوى، بقيادة محمد مجدى مدرب المنتخب، ومحمد السيد المدرب العام، ورافقهم محمد عجيزة المشرف على المنتخب الأول.