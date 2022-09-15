مصر تكتسح بطولة العالم للسباحة بالزعانف للمياه المفتوحة في إيطاليا

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القاهرة - سامية سيد - اكتسح أبطال وبطلات منتخب مصر للسباحة بالزعانف للمياه المفتوحة بطولة العالم للسباحة المقامة في إيطاليا للعمومي كبار وناشئين وأساتذة خلال الفترة من 12 حتى 17 سبتمبر الجاري .

فازت سلمى رمضان بلقب أول عالم ناشئين 5 ك وحققت ملك شريف المركز الثاني على العالم ناشئين 5 ك، وحققت ندا مجدي ثانى عالم كبار في سباق 5 ك وحصلت غادة وردة على سادس العالم للكبار فى منافسات 5 ك.

وحقق حسن الدفراوي ثاني العالم ناشئين في سباق 5 ك ، وفاز مازن رضا بالمركز الرابع على العالم ناشئين في منافسات 5 ك، وحقق محمود وليد خامس العالم كبار في سباق 5 كيلو وأحرز أحمد مرسي المركز السابع على العالم كبار 5 كيلو.

ومن جانبه أعرب سامح الشاذلي رئيس الإتحادين المصري والعربي للغوص والانقاذ وعضو مجلس ادارة الاتحاد الدولي عن سعادته بتحقيق هذه الألقاب والمراكز المتقدمة لمنتخب مصر للسباحة بالزعانف للمياه المفتوحة في إيطاليا مشيدًا بالمستوى المتميز للرجال والبنات في المنتخب الوطني.

يترأس بعثة المنتخب القومي المصري أشرف البكل عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ ويرافقه مدرب المنتخب محمد كفاح ويرافق البعثة المصرية على نفقته الخاصة الكابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري للغوص والانقاذ .