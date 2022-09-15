شكرا لقرائتكم خبر عن شابات السلة تخسر من فرنسا بدورى الأمم 3x3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر منتخب شابات السلة تحت 23 سنة امام نظيره فرنسا بنتيجة 11/18 فى منافسات بطولة دورى الأمم التى تقام برومانيا وتستمر حتى 16 سبتمبر.

ويخوض منتخب البنات منافساته بقيادة المدير الفني محمد البرنس بقائمة تضم كلًا من " انجي صلاح - يارا أسامة - حبيبة حاتم الجيزاوي - حبيبة محمد حسن".

فيما يخوض منتخب الأولاد منافساته بقيادة المدير الفني أحمد فوزي بقائمة تضم كلًا من " يوسف المعداوي - يوسف رفعت - علي أحمد عمر - حازم المشد".

ويشارك ناديي الأهلي والاتحاد السكندري في البطولة العربية رجال، التى تقام بالكويت فى الفترة من 5 الى 15 أكتوبر المقبل ، يشارك الأهلي بصفته حامل اللقب، ويشارك نادي الاتحاد بصفته ممثلًا عن كرة السلة المصرية في البطولة التي يشارك بها 16 فريق عربي.