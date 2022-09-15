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شابات السلة تخسر من فرنسا بدورى الأمم 3x3

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القاهرة - سامية سيد - خسر منتخب شابات السلة تحت 23 سنة امام نظيره فرنسا بنتيجة 11/18 فى منافسات بطولة دورى الأمم التى تقام برومانيا وتستمر حتى 16 سبتمبر.

 

ويخوض منتخب البنات منافساته بقيادة المدير الفني محمد البرنس بقائمة تضم كلًا من " انجي صلاح - يارا أسامة - حبيبة حاتم الجيزاوي - حبيبة محمد حسن".

 

فيما يخوض منتخب الأولاد منافساته بقيادة المدير الفني أحمد فوزي بقائمة تضم كلًا من " يوسف المعداوي - يوسف رفعت - علي أحمد عمر - حازم المشد".

 

 

ويشارك ناديي الأهلي والاتحاد السكندري في البطولة العربية رجال، التى تقام بالكويت فى الفترة من 5 الى 15 أكتوبر المقبل  ، يشارك الأهلي بصفته حامل اللقب، ويشارك نادي الاتحاد بصفته ممثلًا عن كرة السلة المصرية في البطولة التي يشارك بها 16 فريق عربي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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