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كل ما تريد معرفته عن القيد الصيفى قبل غلق تسجيل القوائم الأولية للأندية اليوم

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القاهرة - سامية سيد - يغلق اتحاد الكرة اليوم الخميس، باب قيد وتسجيل القوائم الأولية للأندية استعدادا للدورى الجديد موسم 2022/2023 والتى تضم اللاعبين القدامى.

س: متى تم فتح باب القيد الصيفي؟

ج: فتح اتحاد الكرة باب القيد للموسم الجديد يوم 1 سبتمبر الجارى.

س: ومتى ينتهى القيد؟

ج: سيتم غلق قيد القوائم الاضافية للدورى الممتاز يوم 10 أكتوبر المقبل.

س : ما حقيقة مد القيد الأفريقى للأندية؟

ج : كشف مصدر بالاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف"، أن القيد الأفريقى للأندية سيتم غلقه اليوم الخميس ولا توجد نية لمده حتى 23 سبتمبر كما يتردد.

س: هل تستطيع الأندية المصرية قيد صفقاتها اليوم؟

ج: تستطيع أندية الأهلى والزمالك وبيراميدز وفيوتشر قيد لاعبيها أفريقيا اليوم بشرط قيدهم فى القوائم المحلية أَولا.

س : كم لاعبا يحق لكل نادى قيده فى قائمته للموسم الجديد؟

ج : بناء على قرارات اتحاد الكرة وتعليمات القيد يحق لكل ناد قيد 30 لاعبا فى قائمته للموسم المقبل.

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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