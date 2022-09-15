شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن القيد الصيفى قبل غلق تسجيل القوائم الأولية للأندية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغلق اتحاد الكرة اليوم الخميس، باب قيد وتسجيل القوائم الأولية للأندية استعدادا للدورى الجديد موسم 2022/2023 والتى تضم اللاعبين القدامى. س: متى تم فتح باب القيد الصيفي؟ س: متى تم فتح باب القيد الصيفي؟ ج: فتح اتحاد الكرة باب القيد للموسم الجديد يوم 1 سبتمبر الجارى. س: ومتى ينتهى القيد؟ س: ومتى ينتهى القيد؟ ج: سيتم غلق قيد القوائم الاضافية للدورى الممتاز يوم 10 أكتوبر المقبل. س : ما حقيقة مد القيد الأفريقى للأندية؟ س : ما حقيقة مد القيد الأفريقى للأندية؟ ج : كشف مصدر بالاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف"، أن القيد الأفريقى للأندية سيتم غلقه اليوم الخميس ولا توجد نية لمده حتى 23 سبتمبر كما يتردد. س: هل تستطيع الأندية المصرية قيد صفقاتها اليوم؟ س: هل تستطيع الأندية المصرية قيد صفقاتها اليوم؟ ج: تستطيع أندية الأهلى والزمالك وبيراميدز وفيوتشر قيد لاعبيها أفريقيا اليوم بشرط قيدهم فى القوائم المحلية أَولا. س : كم لاعبا يحق لكل نادى قيده فى قائمته للموسم الجديد؟ س : كم لاعبا يحق لكل نادى قيده فى قائمته للموسم الجديد؟ ج : بناء على قرارات اتحاد الكرة وتعليمات القيد يحق لكل ناد قيد 30 لاعبا فى قائمته للموسم المقبل.