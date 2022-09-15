شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد بدلا من جهاد فى معسكر المنتخب الأوليمبي بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قرر الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم بقيادة البرازيلى ميكالى المدير الفنى استبدال محمود جهاد باللاعب احمد عيد فى معسكر المنتخب الذى انطلق اليوم بالإسكندرية استعدادا لخوض التصفيات الإفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .

جاء ذلك بعد تلقي الجهاز الطبي للمنتخب الأوليمبي تقريرا طبيا من نادى فاركو حول إصابة لاعبه محمود جهاد وعدم قدرته على التواجد فى المعسكر ، وقام محمود حرب مدير المنتخب باستدعاء احمد عيد لاعب الزمالك بناء على تعليمات ميكالى وبالفعل انتظم احمد عيد بالمعسكر ظهر اليوم .

جاءت مسحة الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم واللاعبين التى أجريت صباح اليوم سلبية وذلك قبل مغادرتهم القاهرة إلى الإسكندرية للدخول فى معسكر مغلق استعدادا للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 ، وأشرف على المسحة الجهاز الطبي للمنتخب برئاسة د.طارق سليمان ومساعديه د.صلاح عاشور اخصائي العلاج الطبيعي وقاسم قدري اخصائي التأهيل ، ومن المقرر أن يؤدي المنتخب تدريبه الأول فى السادسة مساء اليوم بملعب فاركو وقد أنهى محمود حرب مدير المنتخب كافة الترتيبات الخاصة للمعسكر الذى ينتهي يوم 27 سبتمبر الجاري.