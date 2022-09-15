شكرا لقرائتكم خبر عن دونجا يغادر معسكر المنتخب.. وفيتوريا يحفزه: ستعود أقوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر نبيل عماد دونجا معسكر منتخب مصر ظهر اليوم الخيس عقب إصابة اللاعب بغضروف الركبة الخارجى، خلال مران منتخب مصر الأول الذى أقيم باستاد برج العرب بالإسكندرية فى إطار الاستعداد لوديتى النيجر وليبيريا المقرر لهما يومى 23 و 27 سبتمبر.

وحرص البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر على تحفيز دونجا قبل مغادرته المعسكر متمنيا له الشفاء قائلًا له : ستعود أقوى بعد انتهاء الإصابة.

وأثبتت الأشعة التي خضع لها نبيل عماد دونجا إصابة اللاعب بغضروف الركبة الخارجي، وغادر دونجا مران منتخب مصر الذى أقيم مساء أمس الأربعاء فى استاد برج العرب، بعد تعرضه للإصابة التى لم يستطع إكمال المران بسببها، واستقل سيارة إسعاف من أجل إجراء الفحوصات للاطمئنان على حالته بعد الإصابة القوية التى تعرض لها خلال تدريب الفراعنة.