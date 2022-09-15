شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك المقبلة أمام إيليكت التشادي فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الزمالك الأول بقيادة مديره الفنى البرتغالى جوسفالدو فيريرا لخوض لقاء مهم أمام إيليكت التشادي يوم 18 سبتمبر الجارى .





موعد مباراة الزمالك المقبلة أمام إيليكت التشادي

تقام مباراة الزمالك و إيليكت التشادي فى الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة الأحد المقبل .





الزمالك يتوجه للكاميرون غدا الجمعة

يسافر الفريق الكروى للزمالك اليوم متوجها إلى الكاميرون استعدادا لمواجهة إيليكت التشادى في ذهاب دور الـ64 لدورى أبطال أفريقيا ، في لقاء يسعى فيه الفريق الأبيض لمواصلة انتصاراته خلال الفترة الماضية والتي حقق فيها الفريق بطولتى الدورى والكأس .

ويلتقى الزمالك مع إيليكت التشادى يوم 18 سبتمبر المقبل على أن يقام لقاء العودة بعدها بأسبوع بإستاد القاهرة .

من ناحية أخرى، خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة فنية خلال مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، بمقر النادي.

وحرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق على توجيه اللاعبين باستمرار ومنحهم بعض التعليمات الفنية لتنفيذها، وقام فيريرا بالحديث مع اللاعبين بعد كل جملة فنية ينفذها الفريق لتوجيه التعليمات وتصحيح الأخطاء.