رقم سلبي لنجم مانشستر سيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

يعتبر جال جريليش لاعب مانشستر سيتي واحد من أكثر الصفقات التي حدثت عليها ضجة داخل الدوري الإنجليزي.

وانتقل جريليش إلى مانشستر سيتي في أغسطس 2021 قادما من أستون فيلا في صفقة قياسية كلفت خزينة "سيتزنز" 100 مليون جنيه استرليني.

ومع انتقال جريليش بصفقة قياسية إلى السيتي، وضعت الجماهير آمال كبيرة على اللاعب الإنجليزي في مساعدة الفريق في تحيقيق لقب دوري أبطال أوروبا.

وفشل السيتي في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا في وجود جريليش، وكان أحد المشاركين في لقاء الإقصاء من البطولة أمام ريال مدريد.

أرقام سلبية

وبالنظر لأرقام جريليش مع مانشستر سيتي نجد أن أرقامه ضعيفة جدًا على حجم الصفقة الكبير.

وفشل جاك جريليش بالتسجيل أو الصناعة خلال 35 مباراة من أصل 44 مباراة لهُ مع مانشستر سيتي في جميع المسابقات.

وشارك جريليش مع مانشستر سيتي في 39 مباراة في موسمه الأول بواقع 2730 دقيقة بكل البطولات.

أحرز جريليش خلال موسمه الأول 6 أهداف وصنع 4.

في الموسم الحالي وهو الثاني لجريليش ارتدى اللاعب قميص السيتزيز في 5 مباريات بواقع 312 دقيقة.

ولم يحز جريليش أي هدف خلال الموسم الحالي أو حتى صنع.