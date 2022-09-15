"بروفيسور بدرجة مشجع ثالثة شمال ينتظر موافقة حكومة ألمانيا" .. من هو المرشح لمترجم الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - يتصدر خالد معتز الجوادي قائمة المرشحين للعمل في الأهلي للترجمة لمديره الفني الجديد السويسري مارسيل كولر .

وقال مصدر لمصراوي إن الجوادي بالفعل دخل حسابات الأهلي وينتظر للعمل في الجهاز الفني بدلاً من هشام إسماعيل القائم بأعمال المترجمة المؤقت.

خالد الجوادي يبلغ من العمر 45 عاماً درس في المدرسة الألمانية بالقاهرة ثم الأثار في المرحلة الجامعية ليهاجر إلى ألمانيا منذ 17 عاماً ويحصل هناك على الدكتوراه في علم المصريات .

وحصل الجوادي عالى درجة بروفيسور ويدرس علم المصريات في جامعة حكومية في ألمانيا التي تعاقدت معه ليعمل أيضاً مترجم محلف أمام محكمة الدولة العليا Oberlandesgericht وهى محكمة ألمانية عليا.

ويشجع الجوادي الأهلي منذ نعومة أظافره وعلى دراية كاملة بكرة القدم والتكتيك والفنيات وسبق وأن عمل مترجماً في نادي جولدي أثناء مشاركته في الدوري الممتاز ويتحدث الإنجليزية بخلاف الألمانية بطلاقة باالإضافة إلى ذلك فهو يشجع ليفربول ويعتبر محمد صلاح نجمه المفضل في انجلترا.

ووافق الجوادي على الفور على فكرة العمل مع كولر وطلب الحصول على أجازة من الحكومة الألمانية رغم المقابل المادي المرتفع الذي يحصل عليه هناك من أجل حلم العمل في الفريق الذي يشجعه وينتظر الجوادي الموافقة اعلى طلبه من أجل الانضمام لجهاز الأهلي .