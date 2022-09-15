استبعاد لاعب منتخب مصر للإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، الخميس، مغادرة نبيل عماد "دونجا" لاعب فريق بيراميدز، عن معسكر منتخب مصر بسبب الإصابة.

وأفادت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة، عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" :"غادر نبيل عماد دونجا معسكر منتخب مصر ظهر اليوم الخميس عقب إصابة اللاعب بغضروف الركبة الخارجي".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، أعلن في الساعات الأولى من صباح الخميس إصابة "دونجا" بغضروف الركبة.

ويستعد المنتخب المصري بقيادة البرتغالي روي فيتوريا لخوض مباراتين وديتين خلال الشهر الجاري.

وستكون المباراتين الوديتين لمنتخب مصر ضد النيجر وليبيريا يومي 23 و27 الشهر الجاري.