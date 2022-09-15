بيراميدز يعلن صفقته الثانية بضم لاعب منتخب المغرب (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

أعلن نادي بيراميدز، الخميس، إبرام التعاقد رسميًا مع الدولي المغربي محمد الشيبي، لاعب فريق الجيش الملكي، ليكون الصفقة الثانية خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكانت إدارة الجيش الملكي وجهت الشكر لصاحب الـ29 عامًا يوم الأحد الماضي، في خطوة جاءت قبل الانتقال لصفوف بيراميدز رسميًا.

ولعب الشيبي مع الجيش الملكي 55 مباراة لينجح الظهير الأيمن المغربي في تسجيل ثلاثة أهداف كما صنع 13 تمريرة حاسمة.

وسيكون الشيبي اللاعب المغربي الثاني في صفوف بيراميدز بعدما تم التعاقد مع وليد الكرتي من صفوف الوداد البيضاوي المغربي في الصيف الماضي.

جدير بالذكر أن بيراميدز بدأ سوق تعاقداته باستقدام كريم حافظ في صفقة انتقال حر.

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محمد الشيبي في بيراميدز