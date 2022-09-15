هالاند يكتسح صلاح رقميًا في أول تسع مباريات في بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

يبدو أن هالاند من المباراة الأولى له مع مانشستر سيتي، وبدأت المقارنات بينه وبين محمد صلاح لاعب ليفربول، وستستمر حتى نهاية الموسم.

وانتقل ارلينج هالاند من بروسيا دورتمنوند إلى مانشستر سيتي، في صفقة انتقال كلفت خزينة النادي الإنجليزي 60 مليون يورو، مع وجود بعض الإضافات.

وكسر هالاند العديد من الأرقام القياسية خلال أسابيع قليلة من انتقاله لمانشستر سيتي.

ولعب هالاند حتى الآن مع مانشستر سيتي تسع مباريات في مختلف البطولات أحرز بها العديد من الأهداف.

ونرصد لكم خلال السطور التالية مقارنة رقمية بيم محمد صلاح وهالاند خلال أول 9 مباريات مع ليفربول ومانشستر سيتي:

شارك هالاند حتى الأن مع مانشستر سيتي في تسع مباريات بمختلف البطولات.

ست مباريات ارتدى بها هالاند قميص السيتي في الدوري الإنجليزي أحرز خلالها 10 أهداف وصنع هدف بواقع 484 دقيقة.

لعب هالاند مباراتان مع مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا أحرز بها 3 أهدف بواقع 160 دقيقة.

شارك هالاند أيضًا في مباراة نهائي كأس الرابطة والتي هزم بها أمام ليفربول رفاق محمد صلاح ولم يحرز النرويجي أي هدف خلال اللقاء.

انتقل محمد صلاح من روما إلى ليفربول وبدأ أول مواسمه مع النادي الإنجليزي موسم 2018-2018.

وبالمقارنة مع هالاند نجد أن أول تسع مباريات لصلاح مع ليفربول انقسمت إلى 7 في الدوري الإنجليزي، و2 في دوري الأبطال.

أحرز صلاح في أول سبع مباريات في الدوري الإنجليزي له مع ليفربول 4 أهداف.

كانت أهداف صلاح الأولى في شباك واتفورد وأرسنال وبيرلي وليستر سيتي، وصنع هدف وحيد خلال تلك اللقاءات.

وشارك صلاح مع ليفربول في مباراتان في دوري أبطال أوروبا أحرز خلالهم هدف في مرى إشبيلية الإسباني.