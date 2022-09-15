الامارات | شراكة استراتيجية بين مجموعة "e&" و"جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مجموعة "e&" (المعروفة سابقاً باسم مجموعة اتصالات)، اليوم عن شراكة استراتيجية مع شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات، لتصبح بذلك شريكاً مؤسساً لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي، والذي يعد الحدث الرياضي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط.

وأكدت المجموعة " e& " في بيانها أنها ستعمل مع شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات والقائمين على سباق الفورمولا 1 لتعزيز مشاركة العملاء وتفاعلهم عبر أحدث التجارب الرقمية.

وقال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة e&: "نعتز بهذه الشراكة مع سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي، وهو حدث رياضة السيارات الأشهر عالمياً والذي يجلب أفضل التجارب العالمية سواء في رياضة السيارات أو الترفيه إلى دولة الإمارات. وتوفر لنا شراكتنا الإستراتيجية متعددة السنوات مع هذه العلامة التجارية العالمية المتميزة في عالم الرياضة فرصاً متعددة ليس فقط لبناء علاقات جديدة، ولكن أيضًا لترسيخ مكانتنا كمجموعة عالمية رائدة في مجال الاستثمار التكنولوجي تعمل على تمكين المجتمعات رقمياً".

ومن جانبه قال سيف النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات: " فخورون ويشرفنا أن نعلن عن وجود مجموعة " e& " كشريك مؤسس لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي، إن اتجاه أنظار العالم إلى أبوظبي خلال أسبوع السباق يوفر منصة ممتازة للمجموعة لتروي قصة تحولها العالمي، ورحلة التطور والنمو. ونحن نعد بأن تكون هذه النسخة الرابعة عشر من سباق جائزة أبو ظبي الكبرى للفورمولا 1 حدثًا رائعًا، وسيكون سباق نهاية الأسبوع الاستثنائي لتحطيم الأرقام القياسية، ونتطلع إلى الترحيب بالآلاف من مشجعي الفورمولا 1 العالميين في جزيرة ياس بأبو ظبي، حيث نبني مرة أخرى ذكريات لا تُنسى للزوار من جميع أنحاء العالم الذين يشكلون الحشد الأكبر من نوعه على الإطلاق، كما يسعدنا مشاركة مجموعة e& معنا وانضمامها إلينا في تلك الرحلة ".

الجدير بالذكر بأن سباق الفورمولا 1 لهذا العام سيقام في حلبة مرسى ياس خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر القادم، مع نهاية موسم 2022 من سباق الفورمولا 1، وبعد أربعة أيام حافلة بالإثارة والترفيه سيتمكن خلالها المعجبين من الاستمتاع بالأحداث المثيرة للسباق في حلبة مرسى ياس، وكذلك حفلات "يا سلام" لما بعد السباق - والتي ستقام مرة أخرى في حديقة الاتحاد.