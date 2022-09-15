شكرا لقرائتكم خبر عن الهانى سليمان وحسين فيصل وكناريا ينتظمون في تدريبات سموحة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق العشرى المدير الفنى لفريق سموحة، أن الثلاثى الهانى سليمان حارس مرمى الفريق وحسين فيصل ومحمد كناريا سينتظمون فى التدريبات غدا استعدادا للموسم الجديد.

وغاب الثلاثى عن التدريبات خلال اليومين الماضيين لأسباب خاصة، مؤكدا التزام اللاعبين بتعليمات الجهاز الفنى وأن العروض كلها قى يد مجلس الإدارة الذى سيتخذ جميع الإجراءات التى تصب فى صالح النادى السكندرى.

وأضاف العشرى: لن يتم الاستغناء عن أى لاعب يكون الفريق فى حاجه إليه مهما كان العرض المغرى، ويهمنا تكوين فريق قوى قادر على المنافسة على البطولات.

وقرر طارق العشرى المدير الفني لفريق سموحة، إجراء مباراة ودية مع فريق الأمل بنادى سموحة اليوم الخميس، من أجل الوقوف على مستوى الناشئين وإشراك الصفقات الجديدة.

ويدفع طارق العشرى خلال المباراة بالصفقات الجديدة التي تعاقد معها خلال الفترة الحالية من أجل الوقوف على مدى انسجامهم مع لاعبى الفريق، كما يقف على مستوى الناشئين في فريق الأمل من أجل اختيار 5 عناصر منهم لقيدهم في قائمة الفريق الموسم المقبل.

وكان فريق ناشئي سموحة حقق فوزًا كبيرًا على فريق العبور أحد أندية القسم الثاني بأربعة أهداف مقابل هدف، فى المباراة الودية التي أقيمت تحت أنظار طارق العشرى.