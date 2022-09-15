شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعلن التعاقد مع المغربي محمد الشيبي لدعم الجبهة اليمني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن نادي بيراميدز تعاقده مع اللاعب المغربي محمد الشيبي قادما من صفوف نادي الجيش الملكي، وذلك في إطار تحركات إدارة نادي بيراميدز لدعم صفوف الفريق بأفضل العناصر استعدادا لانطلاق تحضيرات الموسم الجديد، والمشاركات المحلية والقارية.

ووقع محمد الشيبي عقده الجديد مع نادي بيراميدز، لمدة ٣ سنوات قادمة بداية من الموسم الجاري، مع خيار التمديد لموسم إضافي رابع، ليصبح لاعبا في صفوف الفريق.



المغربي محمد الشيبي



المدافع المغربي محمد الشيبي



محمد الشيبي



الشيبي

والشيبي يجيد اللعب في مركز الظهير الأيمن، وهو من مواليد ٢١ يناير من عام ١٩٩٣، بمدينة كازبلانكا المغربية، وسبق له اللعب للعديد من الأندية من بينها الرجاء المغربي، واتحاد طنجة، وكوكب مراكش، والمغرب التطواني، والجيش الملكي المغربي قبل أن ينتقل إلى صفوف بيراميدز، حتى عام ٢٠٢٥.

وتدرج النجم الدولي المغربي، في منتخبات الأعمار السنية المغربية، حيث لعب لصفوف منتخب الشباب تحت ٢٠ سنة ١١ مباراة، ثم منتخب الشباب تحت ٢٣ سنة ٤ مباريات، كما لعب لمنتخب المغرب الأول، ٥ مباريات وسجل هدفا، وكانت بدايته الدولية في نوفمبر من عام ٢٠٢١، أمام السودان في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.