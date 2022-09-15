شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف حميدة يخسر بدور الـ16 فى بطولة العالم للمصارعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر يوسف حميدة لاعب منتخب المصارعة منافساته اليوم فى دور ال 16 ببطولة العالم التى تقام بصربيا ، أمام منافسه لاعب كندا بنتيجة 1/12

وكان يوسف حميدة قد توج بفضية بطولة العالم تحت 23 سنة وقت كان لاعبا فى صفوف المنتخب الامريكى قبل ان يطلب اللعب باسم مصر والانضمام للمنتخب المصرى.

وحققت سمر حمزة الميدالية الفضية فى نهائي البطولة بالخسارة أمام لاعبة تركيا ياسمين أدار

وكان هيثم فهمى و محمد ابراهيم كيشو، وعبد اللطيف منيع لاعبى المنتخب ودعا المنافسات مبكرا، حيث خسر كيشو المباراة الاولى، بينما ودع منيع البطولة من دور ال 16 ، بينما خرج فهمى من دور الترضية.