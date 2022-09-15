شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يستقر على رحيل فييرا والإعلان عن تعيين كشرى مديراً فنياً خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مجلس إدارة نادى إنبى على رحيل البرتغالى جورفان فييرا عن تدريب الفريق البترولى حيث تعقد الإدارة اجتماعاً خلال الساعات القادمة تكشف فيه كواليس رحيل المدرب والإعلان عن تعيين أحمد كشرى مديراً فنياً خلفاً له.

وتسبب تأخر حسم مصير فييرا من البقاء فى الموسم الجديد أو الرحيل فى عدم تحديد موعد لعودة اللاعبين للتدريبات الجماعية، وبات المدرب على بعد خطوة الرحيل عن الفريق البترولى فى الموسم الجديد بعد النتائج غير المرضية التى قدمها.

ودارت حالة من الانقسام داخل مجلس إدارة نادى إنبي، خلال الأيام الماضية حول مصير فييرا حيث كان يرى البعض أن المدرب غير مناسب للمرحلة الحالية في الفريق البترولى خصوصا أنه حصل على فرصته بشكل كامل ولم يؤد المطلوب منه وعانى الفريق تحت قيادته، وكان قريبا من الهبوط إلى القسم الثانى في الموسم المنقضى ولكنه نجا بصعوبة، بينما كان يفضل البعض الأخر بقائه قبل الاستقرار على رحيله.

وخاض الفريق البترولى 13 مباراة تحت قيادة مديره الفنى فييرا، حيث حقق الفوز في 3 مباريات فقط من أصل 13 لقاء بالدورى العام وتلقى 5 هزائم وتعادل فى مثلها ليستمر فى الدورى الممتاز، بعد منافسة شرسة مع الأندية الأخرى، فضلاً عن خروجه من كأس مصر على يد البنك الأهلى وخسارته لكأس الرابطة.