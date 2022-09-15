شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد مباراة العين والجزيرة في الدوري الإماراتي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سيكون متابعو الدوري الإماراتي على موعد مع قمة كبيرة، اليوم الخميس، تجمع بين فريقي العين والجزيرة.

ويحتل الجزيرة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف عن الشارقة المتصدر، بينما يحتل العين المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

موعد مباراة العين والجزيرة في الدوري الإماراتي



ويستقبل فريق العين نظيره الجزيرة، على استاد هزاع بن زايد، في قمة الجولة الثالثة من المسابقة، مساء الخميس.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 7:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 8:30 بتوقيت أبوظبي.

وستبث مباراة الجزيرة والعين، في الدوري الإماراتي عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية المفتوحة 1

جدول ترتيب الدوري الإماراتي لموسم 2022-2023



الشارقة - 6 نقاط

الجزيرة - 6 نقاط

العين - 4 نقاط

النصر - 4 نقاط

الوصل - 4 نقاط



جدول ترتيب هدافي الدوري الإماراتي لموسم 2022-2023



علي مبخوت (الجزيرة) - 5 أهداف

لابا كودجو (العين) - 4 أهداف

جيلبيرتو أوليفيرا (الوصل) - 3 أهداف

جواو بيدرو (الوحدة) - هدفان

باكو ألكاسير (الشارقة) - هدفان

لوان بيريرا (الشارقة) - هدفان

يشهد الدوري الإماراتي مباراة قمة جديدة في الجولة الثالثة، تجمع بين العين، بطل النسخة الماضية، والجزيرة الذي حصل على اللقب قبل الماضي.

ويستضيف الجزيرة نظيره العين، الخميس، على ملعب محمد بن زايد، في الجولة الثالثة من منافسات دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين.



وقبل ساعات من المباراة، نشر الحساب الرسمي لدوري أدنوك للمحترفين لقاء مع نجوم كرة القدم، للحديث عن المباراة، وكذلك عن الحضور الجماهيري القوي في أول جولتين.

وقال نشأت أكرم، نجم المنتخب العراقي السابق، عن المباراة: "بعد الفوز بـ7 أهداف في المباراة الماضية، دق العين جرس إنذار لكل الفرق".

وأوضح: "العين أكد أنه ليس هو من حضر في المباراة الأولى التي تعادل فيها مع عجمان، فهو فريق مخيف ويمتلك لاعبين مميزين".

واستدرك: "هذا لا ينفي أن العين سيكون رقما صعبا في المباراة، فهو فريق مميز ويمتلك لاعبين جيدين، ويضم بين صفوفه المهاجم المميز علي مبخوت".

فيما قال عبدالرحمن محمد، نجم المنتخب الإماراتي السابق: "المباراة تأتي بعد فوز العين بـ7 أهداف، وفوز الجزيرة بمباراتين، ستكون مباراة قمة بحضور جماهيري كبير".

وأكمل: "لا يمكنني توقع من سيفوز بالمباراة بين فريقي الجزيرة والعين، ولكنها ستكون مباراة قمة".



وعن الحضور الجماهيري قال نجم الإمارات السابق: "أسعد كثيرا بالحضور الجماهيري الكبير في أول جولتين من الدوري الإماراتي".

وأضاف: "سعدت برؤية الملاعب فيها تشجيع كبير من قبل جماهير، وبالفعاليات التي نظمتها الرابطة من أجل اجتذاب الجماهير".

وواصل: "الجماهير يجب أن تبقى مع فريقها في كل الأحوال، بل وفي الخسارة أكثر من المكسب، وهذا ما نتمناه خلال الموسم الحالي".

الأمر أكده نشأت أكرم، نجم منتخب العراق السابق، حيث قال: "متفائل بالحضور الجماهيري هذا الموسم، حيث كان كثيفا في أول جولتين من المسابقة".

وأردف: "هذا الموسم يشهد منافسة كبيرة بين العديد من الفرق، وهو ما يزيد من حضور الجماهير إلى الملاعب، وهو ما ظهر في أول جولتين".

إسماعيل راشد، نجم منتخب الإمارات السابق، تحدث عن الأمر ذاته، حيث قال: "كل شيء متميز، الجماهير أعدت العدة لتكون الرقم 1، الحضور جميل في المدرجات".

وتابع: "الجماهير تعطي اللاعبين القدرة على التميز من خلال التفاعل، وهذا ما افتقدناه في أوقات سابقة".

وأتم: "الرياضة فيها فوز وخسارة، وكل ما أتمناه أن تبقى الجماهير مع أنديتها طوال الوقت".