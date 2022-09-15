شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جدول مباريات مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي الموسم المقبل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يخوض فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي ثاني مبارياته في الدوري الأوروبي "يوربا ليج" الخميس أمام شيريف تيراسبول المولدوفي.

جدول مباريات مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي الموسم المقبل

وكان مانشستر يونايتد قد خسر مباراته الأولى في البطولة بهدف دون رد أمام ريال سوسيداد الإسباني قبل أسبوع.



الخسارة جعلت مانشستر يونايتد يتواجد في الترتيب الثالث للمجموعة بلا نقاط، خلف المتصدر شيريف تيراسبول والثاني ريال سوسيداد.

خاض مانشستر يونايتد مباراته الأولى في الدوري الأوروبي أمام ريال سوسيداد في ملعب أولد ترافورد بمدينة مانشستر يوم 8 سبتمبر/أيلول 2022 وخسرها 1-0.

المباراة الثانية ستقام الخميس 15 سبتمبر/أيلول 2022، بملعب شريف امام شيريف تيراسبول المولدوفي.

سيلعب مانشستر يونايتد ثالث مبارياته في الدوري الأوروبي أمام أومنويا نيقوسيا القبرصي يوم الخميس 6 أكتوبر/تشرين الأول 2022، بملعب نيو جي إس بي.

سيلتقي مانشستر يونايتد مجددًا مع أومونيا في الجولة الرابعة يوم الخميس 13 أكتوبر/تشرين الأول 2022 بملعب أولد ترافورد.

وسيواصل مانشستر يونايتد خوض المباريات على ملعبه في الجولة الخامسة بمواجهة شيريف تيراسبول يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول 2022.

وسيختتم مباريات في دور المجموعات من الدوري الأوروبي ضد ريال سوسيداد في ملعب أنويتا، يوم الخميس 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

سيلعب مانشستر يونايتد مباراته ضد شيريف تيراسبول بالجولة الثانية للدوري الأوروبي في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

سيلعب مانشستر يونايتد مباراة الجولة الثالثة للدوري الأوروبي ضد أومونيا في الساعة 7.45 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

سيلتقي مانشستر يونايتد مع أومونيا في الجولة الرابعة في الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

سيلتقي مانشستر يونايتد مع شيريف تيراسبول في الجولة الخامسة في الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وستقام مباراة مانشستر يونايتد ضد مضيفه ريال سوسيداد بالجولة السادسة للدوري الأوروبي في الساعة 7.45 بتوقيت القاهرة، 8.45 بتوقيت مكة المكرمة.

تملك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الحقوق الحصرية لمنافسات الموسم الحالي من الدوري الأوروبي "يوروبا ليج" بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وستنقل جميع مباريات فريق مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي عبر قنوات "بي إن سبورتس".

يواجه البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، رقمًا سلبيًا عمره 18 سنة خلال لقاء فريقه مع شيريف المولدوفي، الخميس.

ويلتقي مانشستر يونايتد مع مضيفه المولدوفي شيريف تيراسبول في الجولة 2 من مجموعات الدوري الأوروبي "يوربا ليج".



ولم يسجل كريستيانو رونالدو أي هدف حتى الآن منذ انطلاق الموسم الحالي مع مانشستر يونايتد، رغم مشاركته في 7 مباريات منها مباراتان كأساسي.

وأشارت صحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز" البريطانية في تقرير لها إلى أن موسم 2004-2005 ثاني مواسم رونالدو مع مانشستر يونايتد، في الفترة الأولى كان الأخير الذي لا يسجل فيه الدون في أول شهرين بالموسم أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول، على صعيد الأندية.

ولن يلعب مانشستر يونايتد مباريات أخرى في الشهر الجاري بعد لقاء شيريف، بسبب تأجيل لقاء الفريق المقبل في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد ليدز يونايتد، والذي كان مقررًا له الأحد المقبل، بسبب ترتيبات جنازة الملكة إليزابيث الثانية.

وستكون عودة رفاق كريستيانو رونالدو للمباريات يوم الأحد 2 أكتوبر/تشرين الأول في ملعب الاتحاد ضد مانشستر سيتي في ديربي المدينة، بعد انتهاء التوقف الدولي.

علمًا بأن أول أهداف رونالدو في موسمه الثاني في فترته الأولى مع يونايتد جاء في 4 ديسمبر/كانون الأول خلال الفوز 3-0 على ساوثهامبتون.

يذكر أن رونالدو يقضي حاليًا موسمه الثاني أيضًا مع مانشستر يونايتد، لكن في فترته الثانية، حيث نجح في الموسم الأول أن يسجل 24 هدفًا، في كافة البطولات، ليصبح أفضل هدافي الفريق.

أثار إيريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد، الشكوك حول إعادة كريستيانو رونالدو لمقاعد البدلاء أمام شيريف ببطولة الدوري الأوروبي

ويحل مانشستر يونايتد الإنجليزي ضيفا ثقيلا على شيريف المولدوفي، غدا الخميس، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الأوروبي.



وخلال مؤتمر صحفي، في وقت سابق رد إيريك تين هاج على إمكانية الدفع برونالدو في التشكيلة الأساسية قائلا: "لا يمكنني الإجابة، يجب الانتظار حتى مباراة الغد، كي يعرف الجميع موقفي من الدفع به".

وأضاف: "أمتلك قائمة مليئة باللاعبين ويجب إتاحة الفرصة للجميع، والأهم هو تحقيق الفوز في المباريات دون النظر لأمور أخرى".

وكان تين هاج قد أعاد رونالدو للتشكيلة الأساسية خلال مواجهة ريال سوسيداد الإسباني الأسبوع الماضي والتي انتهت بخسارة "الشياطين الحمر" بهدف دون رد، بالجولة الأولى من الدوري الأوروبي.

وشارك رونالدو وقتها أساسيا لأول مرة منذ مشاركته في هزيمة فريقه أمام برينتفورد 0-4 يوم 13 أغسطس/آب الماضي، في الجولة الثانية من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وغاب بعدها النجم البرتغالي عن المشاركة الأساسية في 4 مباريات متتالية ضد ليفربول وساوثهامبتون وليستر سيتي وأرسنال، واكتفى بالمشاركة في دقائق معدودة.

يذكر أن رونالدو فشل في التسجيل حتى الآن خلال 7 مباريات خاضها مع الشياطين الحمر هذا الموسم، محققا أسوأ بداية في مسيرته منذ نحو 18 عاما.

يشار إلى أن اسم كريستيانو رونالدو ارتبط مرارا وتكرارا بالرحيل عن مانشستر يونايتد خلال الميركاتو الصيفي الأخير، لكنه فضل البقاء لعدم وصول عرض مناسب، ليتحول إلى حبيس مقاعد البدلاء.