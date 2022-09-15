شكرا لقرائتكم خبر عن الصفقة السادسة.. المصري يعلن تعاقده مع عمرو سعداوي لاعب الجونة لمدة 3 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النادي المصري، تعاقده مع عمرو سعداوي، ظهير أيسر نادي الجونة، لمدة 3 مواسم وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم الحبهة اليسرى بالفريق استعدادا للموسم المقبل.

وينتظم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ظهر اليوم الخميس في معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة، وذلك في مستهل أولى مراحل فترة إعداد الفريق استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2023/2022 والمقرر انطلاقه في منتصف أكتوبر المقبل.

وضمت القائمة التي أعلن عنها المدير الفني للفريق إيهاب جلال، 20 لاعبًا جاءوا على النحو التالي :

أحمد مسعود ، عصام ثروت ، محمد شحاته ، الناشئ إيهاب العايدي ، عمرو موسى ، إسلام أبو سليمة، كريم العراقي ، أحمد علاء ، حسين السيد ، فريد شوقي ، ايزي ايميكا ، اسلام عطية ، حسن علي ، محمد جريندو ، أحمد الشيخ ، محمد عنتر ، إلياس الجلاصي ، عمرو مرعي ، والثنائي الجزائري الجديد عبد الرحيم دغموم وعماد الدين بوبكر.

وحسم النادي المصري، 6 صفقات حتى الآن، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك في إطار خطة التدعيمات التي يسير عليها النادي البورسعيدي، استعداداً للموسم الجديد، حيث يرغب المصري في استعادة مكانته بين الكبار.

وتعاقد النادي المصري أولاً مع عبد الرحيم دغموم قادماً من وفاق سطيف الجزائري لتدعيم خط الهجوم، ثم أعلن المصري تعاقده مع الجزائري عماد الدين بوبكر مدافع فريق الوداد المغربي.

كما تعاقد المصري مع مروان حمدي مهاجم نادي الزمالك لمدة 4 مواسم، كما حصل النادي المصري على توقيع المهاجم الكاميرونى فرانك مبيلا إيتوجا، لاعب أشانتى كوتوكو الغانى، كما تعاقد المصري مع حسين السيد ظهير أيسر بيراميدز، وعمرو سعداوي ظهير أيسر الجونة.