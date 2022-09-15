شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالكاف: غلق القيد الأفريقي للأندية اليوم ولا نية للمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بالاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف"، أن القيد الأفريقي للأندية سيتم غلقه اليوم الخميس ولا توجد نية لمده حتى 23 سبتمبر كما يتردد.

وكانت أنباء ترددت حول مد القيد الأفريقي لمنح مهلة كافية للأندية لقيد اللاعبين ، الا أن الكاف نفي هذه الانباء.

ويغلق اتحاد الكرة اليوم الخميس، باب قيد وتسجيل القوائم الأولية للأندية استعدادا للدوري الجديد موسم 2022/2023 والتي تضم اللاعبين القدامى.

وفتح اتحاد الكرة باب القيد للموسم الجديد يوم 1 سبتمبر الجارى على أن يغلق اليوم باب قيد القوائم الأولية، وينتهي القيد للقوائم الاضافية للدوري الممتاز يوم 10 أكتوبر المقبل.

وعقد جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعا مع محمد الطويلة رئيس نادي نجوم المستقبل، وخضر إبراهيم رئيس نادي دكرنس، في مقر الاتحاد، مؤخرا وتطرق علام خلال جلسته معهما لمناقشة بعض الأمور المتعلقة بشؤون كرة القدم.

ومن المنتظر، أن يتجدد اللقاء بين الثنائي خلال الفترة المقبلة لمناقشة العديد من الأمور.