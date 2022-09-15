شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يبدأ الإعداد للموسم الجديد غدا الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يعود فريق نادي بيراميدز لاستئناف تدريباته مجددا بعد الراحة السلبية الطويلة، بداية من غد الجمعة، على الملعب الفرعي للدفاع الجوي، استعدادا لخوض مباريات الموسم الجديد.

وكان اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة أسبوعين بعد انتهاء مباريات الدوري الممتاز في نسخته الماضية، وبعد موسم طويل، قبل أن يقرر العودة مجددا بالتدريب في الثامنة من مساء الجمعة، في بداية الإعداد للموسم الجديد.

وتستمر تحضيرات نادي بيراميدز بشكل مكثف وقوي، استعدادا لخوض مباريات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل، حيث ينتظر الفائز من مواجهة هلال الساحل السوداني وجيتا جولد التنزاني في دور الـ32 الأول من البطولة، وتحضيرا لانطلاق النسخة الجديدة من مباريات الدوري المصري الممتاز المحدد انطلاقه يوم 16 أكتوبر المقبل.

ومن المنتظر أن يحدد المدير الفني اليوناني برنامج الإعداد خلال المرحلة المقبلة، بما يتضمنه من تدريبات فنية وبدنية ومعسكرات ليصل الفريق لأعلى مستوى من اللياقة البدنية مع انطلاقة الموسم الجديد.