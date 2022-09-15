شكرا لقرائتكم خبر عن السبت آخر موعد لتسليم كشف اللاعبين المشاركين في دورى الكاراتيه للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حدد مسئولى لجنة المسابقات باتحاد الكاراتيه يوم 17 سبتمبر ،بعد غد السبت آخر موعد لتسليم كشوفات اسماء اللاعبين المقرر مشاركتهم فى منافسات بطولة الدورى للدرجة الأولى بالموسم الجديد كاتا وكوميتيه ناشئين وناشئات .

وتقام بطولة دورى الكاراتيه فى الفترة من 22 إلى 25 سبتمبر الجارى بمشاركة كل الأندية أعضاء الجمعية العمومية.

وشارك منتخب الكاراتيه فى منافسات بطولة شمال أفريقيا التى أقيمت خلال الفترة من 8 إلى 11 سبتمبر الجارى، وتوج خلالها المنتخب بـ51 ميدالية متنوعة.

كما يستعد الكاراتيه للمشاركة فى بطولة سيرياس A المفتوحة التى ستقام بتركيا فى الفترة من 21 إلى 26 سبتمبر بمنتخبات تحت 21 سنة .